Lastrico-Colombo: ecco lo spot dedicato alla Liguria andato in onda a Sanremo. Vi piace?

Sarà trasmesso in tutte le serate del Festival, poi si trasferirà, in formato più ampio, sulle reti nazionali

Nel corso della serata di Sanremo è andato in onda in anteprima nazionale lo spot promozionale realizzato da Regione Liguria per la kermesse canora: verrà trasmesso in ciascuna delle serate del Festival fino alla finale di sabato 11 febbraio; in primavera, poi, la cartolina di promozione turistica andrà in onda, in un formato più ampio, sulle reti televisive nazionali e sulle piattaforme social, in occasione della campagna di valorizzazione primavera/estate della Liguria.

Qui lo spot con Maurizio Lastrico nei panni di Cristoforo Colombo e Alice Arcuri, diretti da Fausto Brizzi

Mi piace: Mi piace Caricamento...