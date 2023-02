Mattarella, primo presidente a Sanremo. Si porta la mano al cuore quando Benigni cita il padre Bernando, membro della Costituente

Selfie con Chiara Ferragni (che pubblica sui social), Morandi e Amadeus. Accolto all’Ariston dal presidente della Regione Giovanni Toti: «Onorati e orgogliosi della sua presenza»

Sergio Mattarella è il primo capo dello Stato a sedersi tra il pubblico del Festival di San Remo. Sul palco c’è il premio oscar Roberto Benigni che rende omaggio alla Costituzione, «la più bella che si potesse immaginare». Mattarella, arrivato al teatro Ariston con la figlia Laura, ride e applaude. Poi, quando Benigni cita il padre Bernardo come membro dell’Assemblea Costituente della Repubblica, si porta due volte la mano sul cuore.

Ad accogliere Mattarella a Sanremo è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «Siamo onorati e orgogliosi della presenza al Festival di Sanremo del Capo dello Stato – ha detto Toti -. Questa terra è fortemente legata al Presidente Mattarella, a cui siamo grati per le numerose visite che ha già effettuato in Liguria, dalle Pertiniane del 2016 a Stella e a Savona fino agli 80 anni dell’Istituto Gaslini di Genova, e per la vicinanza e l’affetto profondi che ci ha dimostrato dopo la tragedia del Ponte Morandi, fino all’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, nel 2020».

«La sua presenza nella serata inaugurale- ha continuato il Presidente della Regione – penso sia di ottimo auspicio per questo Festival, che si conferma un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale e a cui rivolgo un augurio di grande successo».



Toti ha evidenziato che “è al 100% ligure, a partire dai suoi protagonisti, Maurizio Lastrico nei panni di Cristoforo Colombo e Alice Arcuri, fino al regista Fausto Brizzi che è a tutti gli effetti ligure d’adozione, avendo sposato la campionessa Silvia Salis. Con la leggerezza e l’ironia tipiche dei liguri racconta la bellezza della nostra terra, che, come viene raccontato dal protagonista, ha già tutto quello che si può desiderare, tanto da rinunciare al viaggio alla scoperta dell’America. Certamente il Festival di Sanremo rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per la nostra regione, un palcoscenico unico, di grande rilevanza anche sotto il profilo economico e turistico per tutto il nostro territorio e che resta al centro dell’attenzione mediatica di tutto il Paese, oltre ad essere visto in tutta Europa. Esserci, come Regione, è quindi strategico per poter proseguire in quel lavoro di promozione del nostro territorio che sta portando, anno dopo anno, a risultati sempre migliori dal punto di vista turistico, rendendo realtà il nostro progetto di destagionalizzazione, per una Liguria accogliente e vitale tutti i mesi dell’anno”.

Non poteva mancare il selfie dietro le quinte del festival di Sanremo per Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia Laura. (in copertina, dalla pagina Instagram di Chiara Ferragni).

