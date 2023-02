Sei arresti dei Carabinieri per spaccio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Uno degli uomini finiti in manette ha tentato di entrare con la forza nella casa della ex convivente e quando sono arrivati i militari dell’Arma non ha esitato ad aggredirli

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 35enne genovese, gravato da precedenti penali, che è stato sorpreso dai carabinieri in via De Vincenzi all’interno del proprio veicolo mentre cedeva della cocaina ad un 30enne. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, gli operanti, rinvenivano ulteriori 25 grammi di varie sostanze (cocaina, hashish, marijuana, ecstasy) nonché sostanza da taglio, bilancino di precisione e la somma di 300 euro.

Arrestato per tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere, uno straniero di 35 anni, con precedenti di polizia. All’interno di un esercizio commerciale, dopo aver divelto le placche anti taccheggio, sorpreso dai dipendenti, allo scopo di guadagnarsi la fuga li minacciava con un coltello ma veniva bloccato dai carabinieri prontamente intervenuti

Due gli arrestato per residenza a pubblico ufficiale. Un 50enne genovese con precedenti di polizia, poiché alla guida del proprio veicolo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, provocava un incidente ed alla vista dei carabinieri giunti in soccorso, li oltraggiava e poi tentava di colpirli con pugni e schiaffi.

Un 25enne ecuadoriano gravato da precendenti penali, cercava con la forza di entrare all’interno dell’abitazione della sua ex convivente, sua connazionale. All’arrivo dei militari, dapprima inveiva per poi aggredirli spingendoli lungo le scale ma veniva bloccato.

Altre due persone sono state arrestate in seguito a ordine di carcerazione emessi dall’A.G. locale e di Massa, un 50 enne marocchino e un italiano di 30 anni, per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.



