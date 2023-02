Masone, tenta uno scippo, poi insegue una minore. L’intero paese si mobilita. Fermato

Mentre infuriava l’incendio nell’ultima casa della vallata, con Polizia locale e Carabinieri impegnati sul posto, un uomo tentava di rubare una borsa, poi inseguiva una dodicenne. La cittadina che ha subito il tentato scippo scrive quanto le è successo su Fb, il sindaco Omar Missarelli legge, chiama il 112, si muovono i consiglieri comunali e un carabiniere fuori servizio che abita in zona mentre altri si sganciano dall’incendio. Alla fine il malintenzionato viene fermato. Il Primo cittadino: «Non è il primo episodio accaduto di recente»

Missarelli denuncia il peggioramento delle condizioni di sicurezza. «Questo è sempre stato un posto tranquillo – spiega -, tanto che proprio per il basso numero di reati siamo stati spesso penalizzati nei bandi per accedere ai fondi per la videosorveglianza cittadina». Ma da qualche tempo qualcosa è cambiato. Ci sono persone straniere, giovani sui vent’anni, che arrivano in zona con la corriera o scendendo dal treno a Campo Ligure. Poi molestano le persone, infastidiscono soprattutto gli anziani. «Non escludo che assumano sostanze stupefacenti» dichiara il sindaco che poi racconta che accade spesso il giovedì, giorno di mercato: «Aspettano che l’area si svuoti, quando per il cambio turno della Polizia locale c’è meno controllo – dice -. In qualche caso tentano la vendita in maniera insistente, altre volte chiedono l’elemosina, sempre insistendo oltre il ragionevole. Questa volta siamo andati oltre e ieri non era nemmeno giorno di mercato». Una donna s’è sentita armeggiare nella borsa che aveva con sé per poi accorgersi che qualcuno l’aveva tagliata. Nel frattempo una ragazzina di 12 anni veniva inseguita dalla stessa persona. «Già nei giorni scorsi avevo dovuto allontanare alcune persone dal mercato» aggiunge il Primo cittadino. Perché nei piccoli paesi accade questo: le divise non sono numerose. Masone condivide con altri quattro comuni sei agenti di Polizia locale, in servizio solo fino alle 19: ci sono degli standard nazionali per la consistenza del personale e non si può assumere nemmeno un agente in più. Esiste una stazione dei Carabinieri, ma ieri il personale era tutto in servizio presso l’incendio di una cascina isolata, in ausilio ai Vigili del fuoco. Nel rogo un anziano è rimasto gravemente ustionato ed è arrivato anche l’elicottero Drago dei Vvf per portarlo al Centro grandi ustionati del Villa Scassi.

Il Sindaco, avuto notizia di quanto stava accadendo in paese, essendo a Genova e non potendo intervenire personalmente, ha chiamato il 112 e ha dato l’allarme ai consiglieri comunali. «Qualcuno si è messo a girare per il comune in auto per vedere di trovare il responsabile, qualcuno si è mosso a piedi – racconta Missarelli -. Un carabiniere fuori servizio che risiede nel comune ha visto gli allarmi lanciati sui social e si è mosso anche lui. Intanto alcuni militari dell’Arma sono riusciti ad arrivare sul posto. L’uomo è stato trovato, ha opposto resistenza ai carabinieri ed è stato fermato. Anche grazie al lavoro di squadra».

«Grazie ad una proficua e tempestiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, che ringraziamo, questo pomeriggio è stato possibile fermare ed identificare in tempo reale l’autore del tentato scippo avvenuto a danno di una passante sul territorio comunale di Masone – ha scritto ieri il Sindaco sui social -. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale aveva già segnalato il soggetto alle Forze dell’Ordine per atteggiamenti aggressivi, rilevati soprattutto nei confronti di anziani. Cogliamo l’occasione per invitare i cittadini a denunciare qualsiasi tentato e/o consumato reato predatorio alle autorità competenti (112) oltre che a raccomandare attenzione a famigliari e conoscenti con il passaparola. Sempre nella giornata di oggi, un incendio è divampato in una cascina in località Stura. Ringraziamo i Vigili del Fuoco e le autorità intervenute, ed auguriamo una pronta ripresa alla persona coinvolta nell’incendio».

Resta da risolvere la questione della sicurezza pubblica che secondo Missarelli è molto peggiorata a causa delle incursioni nel paese di un gruppo di giovani stranieri.

