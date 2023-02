Al cineclub Nickelodeon due cortometraggi che trattano il tema del bullismo scolastico

Rincoman, prodotto da ZuccherArte e interpretato dagli allievi della stessa scuola di cinema per ragazzi, ha ottenuto diversi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, tra cui il premio miglior corto presso i prestigiosi The Sophies di New York e la selezione ufficiale presso Il Giffoni international Film Festival nella sezione Elements +10

In occasione del “CineTeatro del Venerdì”, organizzato da cineclub Nickelodeon in collaborazione con la scuola di cinema per ragazzi ZuccherArte, è fissato per questo venerdì, 3 febbraio alle ore 18:30 con ingresso libero in via della Consolazione 5R, l’appuntamento con la proiezione dei cortometraggi Rincoman e Il passato che resta sul tema del bullismo scolastico.

Questa la sinossi: Simone è appena diventato una grande star del web.

Il passato che resta invece (che vanta la partecipazione dell’attore Mauro Pirovano) ha ottenuto il premio del pubblico presso il 20° Genova Film Festival e il premio come miglior cortometraggio presso il Giffoni School Experience 2018. Questa la sinossi: Nella foto di classe sembra essere rimasto impresso un ragazzo che nessuno conosce…

Entrambi i cortometraggi sono consigliati per un pubblico dagli 11 anni in su.

