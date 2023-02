64ª edizione della Sagra della Mimosa a Pieve Ligure, una settimana in giallo. Ecco il programma

La festa coinvolge l’intero paese, che viene festosamente decorato in giallo e con rami di mimosa già dalla settimana antecedente l’evento, la cosiddetta “settimana in giallo”

La Sagra della mimosa di Pieve Ligure, oggi alla sua 64a edizione, è un evento organizzato dalla Pro Loco Pieve Ligure, in collaborazione con il Comune di Pieve Ligure.

Tutte le associazioni del paese rivierasco organizzano per i prossimi giorni incontri, tornei, sfide e momenti di approfondimento. Quest’anno, la ‘settimana in giallo’ è prevista da sabato 4 a domenica 12 febbraio 2023, e termina, domenica 12 febbraio, con la Sagra della Mimosa, caratterizzata dalla tradizionale distribuzione di tralci di mimosa benedetta, una caratteristica sfilata di carri, intrattenimento musicale in diverse zone del paese, oltre a street food, bancarelle di artigianato, eventi sportivi e culturali, concorsi gastronomici.

Per raggiungere Piazzale San Michele a Pieve Ligure Alta, dove si svolge il cuore della manifestazione, si può scegliere di percorrere i sentieri (le creuze) che, dalla via Aurelia portano alla piazza del borgo originario del paese, oppure usufruire della navetta gratuita che collega la Stazione Ferroviaria di Pieve Ligure con la zona alta. È anche possibile partecipare alla tradizionale ‘Corsa in Giallo’, gara non competitiva di 10 chilometri attraverso le creuze del paese, oltre che alla Family Walk, passeggiata dedicata alle famiglie e condotta da una guida escursionistica esperta del territorio.

PROGRAMMA DELLA ‘SETTIMANA IN GIALLO’

dal 4 al 12 febbraio 2023

Sabato 4 febbraio

ore 19.30: accreditamento Torneo di burraco c/o Società Ardita di Mutuo Soccorso, Via XXV Aprile: inizio ore 20.30, €10 a persona, premi per tutti. Info 338.8254379

Lunedì 6 febbraio

ore 21: ‘La Pieve Ligure e il Golfo Paradiso del fotografo Francis Carl Fuerst‘, a cura di Memorie & Progetti, conduce l’Arch. Alessandra Rotta, c/o Circolo M. Massone

Martedì 7 febbraio

ore 16.30: Laboratorio di pizza per bambini a cura del Ristorante Lo Scalo c/o SOCMS, max 20 partecipanti. Info 392.9330335

Mercoledì 8 febbraio

ore 19: Danza afrocubana in giallo per adulti a cura di Pieve in Movimento c/o Palestra Impianti Sportivi. Info 349.5851504

Giovedì 9 febbraio

ore 16.30: 3° Concorso CASSERUOLA GIALLA a cura dell’Ass. Golfo Paradiso c/o Soc. Ardita di mutuo soccorso. Info 349.7443526

a cura dell’Ass. Golfo Paradiso c/o Soc. Ardita di mutuo soccorso. Info 349.7443526 ore 17: Torneo di calcio per bambini 7-13 anni, organizzato da IPA c/o Campo Sportivo Pieve Ligure. Info e iscrizioni obbligatorie 338.3572169

Venerdì 10 febbraio:

Torneo pomeridiano di tennis per bambini a cura di Playtennis c/o Campi Sportivi – 328.4492443

a cura di Playtennis c/o Campi Sportivi – 328.4492443 ore 16.30: Videoconferenza sui borghi antichi abbandonati della Liguria e visita al frantoio su prenotazione, a cura degli Amici dell’Oliveto c/o Circolo M. Massone. Info 349.2518553

Sabato 11 febbraio:

Torneo mattutino di tennis per ragazzi a cura di Playtennis c/o Campi Sportivi – 328.4492443

a cura di Playtennis c/o Campi Sportivi – 328.4492443 ore 17.15: ‘Parole e suoni raccontano la poesia dei fiori’ , tramonti poetici a cura di Le Spirule, accompagnamento musicale con Mario Principato, c/o sagrato Oratorio di Sant’Antonio Abate

, tramonti poetici a cura di Le Spirule, accompagnamento musicale con Mario Principato, c/o sagrato Oratorio di Sant’Antonio Abate ore 21.00: ‘Cantando sotto la mimosa’, medley di musical del gruppo Spirituals & Folk, c/o Circolo M. Massone

PROGRAMMA SAGRA DELLA MIMOSA

Domenica 12 febbraio 2023

Ore 9.00 Iscrizione Corsa in giallo (€12 a persona) e Family Walk, a cura degli Amici Sentieri Golfo Paradiso e della guida escursionistica Michele Picco, in P.le San Michele: info 348.5710908

Ore 10.15 Partenza Corsa in Giallo – Partenza Family Walk

Ore 11.00 Vendita fiori e piante di mimosa in Piazzale San Michele

Ore 10.30 Intrattenimento musicale a cura dei The Wanted Country Line Dance in Piazza D’Amato

Ore 12.00 Benedizione della mimosa in Piazzale San Michele

Ore 13.30 Raduno carri fioriti in Piazza D’Amato

Ore 14.00 Sfilata carri fioriti lungo via Roma con intrattenimento musicale a cura di Musici e Sbandieratori Sestieri di Lavagna

Musica dal vivo con The Moochers in Piazzale San Michele

Ore 15.30 Arrivo carri fioriti in Piazzale San Michele

Ore 16.00 Premiazioni

Per tutta la giornata, dalle 8 alle 17:30 sarà attiva una navetta gratuita dalla Stazione FFSS di Pieve Ligure a Piazzale San Michele. Durante la sfilata dei carri verrà interrotto ogni traffico lungo Via Roma. In Piazzale San Michele verranno distribuiti gratuitamente tralci di mimosa e troverete street food e bancarelle di artigianato.

