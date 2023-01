Cinquantenne accoltellato a Cornigliano, il colpevole ricercato in tutta la città. Grave il ferito

La vittima ha una cinquantina d’anni. Ferito anche un minorenne che aveva provato a fermare l’aggressore ed è anche lui rimasto ferito

È successo questa mattina in via Francesco Rolla. Il feritore è riuscito a fuggire, forse in auto. Per questo, potrebbe essersi anche allontanato molto dal luogo del ferimento ed è ricercato in tutta la città. Per il momento sta sfuggendo alle ricerche della Polizia che è anche intervenuta sul posto.

Il cinquantenne ferito è stato trasportato all’ospedale villa Scassi in codice rosso, il più grave. Non sarebbe, però, in pericolo di vita. Il minore che è intervenuto in sua difesa è stato trasportato in codice giallo al Galliera.

In copertina: foto d’archivio

