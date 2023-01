Nave ingavonata a Ponte Canepa, la Procura apre un fascicolo per “pericolo colposo di sommersione”

La Seven S si è inclinata ieri permanentemente su un fianco al Terminal Messina, rimanendo così in posizione di precario equilibrio, oltremodo pericolosa in quanto avrebbe potuto preludere al capovolgimento della nave. I Vigili del fuoco hanno deciso per qualche motivo tecnico di svuotare le stive pezzo dopo pezzo invece di aprire le prese a mare e buttare acqua nei doppi fondi. Un lavoro difficile perché ogni peso che si sposta a bordo rischia di compromettere la stabilità della nave. Le operazioni sono durate tutta la notte

Il pubblico ministero Valentina Grosso ha deciso di avviare gli accertamenti tecnici necessari per stabilire se il piano di carico e il relativo zavorramento siano stati condotti nel modo corretto. Ieri il il Gruppo Messina aveva diramato un comunicato in cui aveva precisato di aver messo in atto le indicazioni del Comando della nave in merito allo stivaggio del carico. Per i profani: le modalità di carico vengono decise dal comandante di volta in volta, in modo da mantenere la stabilità della nave. Da parecchio tempo, sia per le portacontainer sia per le bulk carrier (porta rinfuse) come la Seven S, il comandante immette i dati in un programma informatico che consente di calcolare dove e quando collocare ogni cosa, che siano container, grano, carbone o grossi colli come quelli che ieri sono stati posizionati nelle stive della nave che si è ingavonata. I dati servono per decidere le manovre a bordo e le priorità di carico da terra da parte del terminal. Tutta la procedura viene bilanciata a bordo dallo svuotamento dei doppi fondi di zavorra, che vengono riempiti o svuotati con l’acqua marina. Gli accertamenti tecnici punteranno a ricostruire come siano state effettuate le procedure per stabilire se il piano di carico fosse adeguato e se, ad esempio, i doppi fondi di zavorra non siano, per caso, stati svuotati troppo presto.

La Seven S è larga 88 metri e larga 13. Non una nave grandissima. Per dare ai lettori un ordine di misura, scriviamo che le misure massime per transitare nel canale di Panama, dall’apertura (nel 2016) delle nuove chiuse sono di 366 metri di lunghezza, 49 metri di larghezza e 15 di pescaggio. La nave più grande del mondo è, al momento (ma il titolo di “nave più grande del mondo” negli ultimi anni è stato continuamente strappato da nuovi vari) la portacointainer MSC Gülsün: 400 m di lunghezza, 62 m di larghezza, stazza lorda di 232.618 tonnellate. La Seven S ha una stazza lorda di “sole” 2.450 tonnellate.

