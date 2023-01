Anarchici pronti al corteo di protesta da largo Pertini

Vogliono la liberazione di Alfredo Cospito, condannato all’ergastolo e sottoposto a carcere duro

Al momento sono una trentina, All’ultima manifestazione aveva partecipato una cinquantina di persone.

È possibile che gli anarchici decidano di muoversi in corteo, ma non si conosce l’itinerario ed eventualmente quali strade andrà a bloccare.

Sul posto ci sono la DIGOS, il reparto mobile della Polizia di Stato è la Polizia locale per l’eventuale chiusura delle strade.

Cospito è stato giudicato colpevole di aver gambizzato dieci anni fa Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, e di aver messo due pacchi bomba nel 2006 nella Scuola per allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. In quel caso non ci furono vittime. Cospito ha 57 anni, di cui 10 in carcere e 6 passati in regime in Alta Sicurezza. Dallo scorso aprile è passato al regime del 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”. La decisione è stata motivata dai magistrati di Torino con i suoi suoi scambi epistolari avvenuti negli ultimi 10 anni con anarchici e riviste del settore, dietro ai quali ci sarebbe la relazione con la Fai, Federazione anarchica informale. Il suo avvocato, dai microfoni di Radio Radicale, ha definito «ingiustificato» l’irrigidimento della misura di detenzione che gli sottrae la possibilità di allenarsi in palestra e di leggere, oltre alle 4 ore d’aria quotidiane.

