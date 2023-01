Incendio a Colle degli Ometti, i Vigili del fuoco spengono il rogo

È successo al civico 176 di via Alcide De Gasperi. Non ci sarebbero feriti né intossicati

Un incendio è divampato questa sera, poco prima delle 18:30, in una appartamento in via Alcide De Gasperi, a Colle degli Ometti. Sul posto i Vigili del fuoco, le pubbliche assistenze inviate dal 118 in caso di necessità e la Polizia locale.

I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio in breve tempo. Per fortuna i soccorsi sanitari inviati per intervenire velocemente se se ne fosse presentata la necessità non sono serviti. Non si ha, infatti, notizia di persone infortunate.

In copertina: foto d’archivio

