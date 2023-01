Smottamento sull’Aurelia tra le due gallerie al confine tra Chiavari e Zoagli. Senso unico alternato

Ne dà notizia il presidente della Regione Giovanni Toti: «Nel Levante ligure l’allerta arancione per piogge andrà avanti fino alle 8 di domani mattina, quindi raccomandiamo massima prudenza»

«Stiamo seguendo con grande attenzione l’evolversi del maltempo in Liguria e, con l’assessore Giampedrone, siamo in costante contatto con la Protezione Civile per monitorare i disagi – scrive Toti sulla sua pagina Facebook -. In serata si è verificato uno smottamento in via Aurelia tra le due gallerie al confine tra Chiavari e Zoagli: i detriti occupano metà della carreggiata e si viaggia a senso unico alternato. A San Colombano Certenoli è stata chiusa via Scaruglia a causa di una frana, mentre a Chiavari è stato necessario chiudere ai veicoli il sottopasso di via Tito Groppo per allagamento».

