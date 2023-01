Ventisettenne spaccia hashish nella zona di Sottoripa, denunciato dalla Polizia locale

Gli uomini del reparto Sicurezza Urbana si sono avvicinati a un capannello di persone che si era formato all’angolo con vico del Serriglio ed è cominciato il fuggi fuggi. Il pusher è stato fermato nel vicolo tra piazza Caricamento e via San Luca

Giovedì, alle ore 20:30 circa, operatori del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale durante un servizio antidegrado, mirato al contrasto di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Porto Antico, hanno notato un gruppo di persone che stazionava nel tratto compreso tra Sottoripa e vico del Serriglio, zona nota per lo spaccio di sostanza stupefacente.

Gli uomini, dopo aver notato l’avvicinarsi di una pattuglia di agenti in divisa ordinaria appartenenti al Corpo, si sono allontanati in varie direzione.

In particolare, un soggetto, tenendo un comportamento che insospettiva gli operatori, imboccava vico del Serriglio, in direzione di via San Luca, nel chiaro tentativo di far perdere le sue tracce all’interno dei vicoli del centro storico cittadino.

Gli agenti lo hanno fermato proprio in vico del Serriglio all’altezza di via San Luca.

L’uomo alla richiesta di esibire un documento identificativo valido, riferiva di essere sprovvisto di permesso di soggiorno valido esibendo esclusivamente carta d’identità italiana. È stato quindi accompagnato presso i locali della Polizia locale in piazza Ortiz 8 per procedere a sottoporlo a rilievi foto dattiloscopici.

Qui veniva rinvenuto in possesso venticinquenne un involucro in cellophane trasparente contenente uno pezzo di sostanza solida che da successiva analisi risultava essere hashish del peso di 68.21 grammi.

Dallo sviluppo dei precedenti emergeva lo stato di clandestinità in quanto dall’anno 2018 non risultava più essere titolare di permesso di soggiorno. L’uomo non era in precedenza pregiudicato.

Il soggetto è stato denunciato per spaccio e per presenza irregolare sul territorio.

