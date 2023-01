Incendio a Quezzi, dichiarata l’inagibilità della palazzina

Sono intervenuti i vigili del fuoco spegnendo l’incendio sviluppatosi nella cucina, ma i danni sono stati ingenti. Sul posto la Polizia locale e i servizi sociali per trovare collocazione per i residenti

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via Mottachiusura, nel quartiere di Quezzi, a Genova. A prendere fuoco la cucina al piano terreno di una casetta indipendente di due piani. I Vigili del fuoco hanno operato con due squadre ed un sopporto per l’estinzione dell’incendio che comunque ha distrutto il locale e fatto notevoli danni da fumo in tutta l’abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

