Linee 7, 9, 270, 670, i04 e T07, variazioni temporanee di percorso e capolinea per interdizione al transito veicolare di via Brin

Amt informa che le variazioni scatteranno a partire da martedì 3 gennaio fino a cessate esigenze. Ecco come cambierà l’itinerario



Linee 7 e 9

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via Jori, anziché svoltare in via Brin, proseguiranno per via Fillak dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Pontedecimo: i bus, giunti al termine di via Fillak, anziché svoltare in via Brin, proseguiranno per via Canepari dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 270 e 670

Direzione via Brin: i bus, giunti al termine di via Jori, anziché raggiungere via Brin svolteranno a sinistra per via Canepari dove, dopo aver effettuato la fermata Canepari 1 (codice n° 0137), raggiungeranno il capolinea provvisorio nell’area predisposta all’altezza del civico 13. Direzione Bolzaneto: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canepari, riprenderanno regolare percorso.

Taxibus T07

Il Taxibus T07 non effettuerà la fermata I 131 di via Brin.

Integrativo I04

La linea integrativa I04 modificherà il percorso come di seguito indicato: il minibus, in arrivo da via Mansueto, effettuerà capolinea provvisorio in via Ariosto all’altezza del civico 6. In partenza dal capolinea provvisorio, proseguirà per via Persio, via S.B. della Certosa, via Canepari, dove riprenderà regolare servizio.

Le informazioni circa le possibilità di interscambio tra bus e metro sono consultabili sul sito al seguente link https://www.amt.genova.it/amt/linee-7-9-270-670-i04-e-t07-variazioni-temporanee-di-percorso-e-capolinea/

Mi piace: Mi piace Caricamento...