A passeggio sulla Sopraelevata nel primo giorno dell’anno, fermato dalla Polizia locale

E successo ieri poco dopo le 14. E stato segnalato da alcuni automobilisti in transito ed è stato raggiunto da una pattuglia del nucleo Sicurezza Stradale del reparto Pronto Intervento

Poteva finire male il primo giorno dell’anno per un uomo che ieri, nel primo pomeriggio, ha deciso di percorrere a piedi la strada Aldo Moro. La pattuglia lo ha raggiunto e messo in salvo. La sopraelevata non è percorribile per ragioni di sicurezza, sia per chi dovesse intraprendere la passeggiata sia per automobilisti e motociclisti che dovessero trovarsi davanti un pedone “non previsto”.

L’uomo, straniero ma comunitario, è stato portato in Questura per il fotosegnalamento.

