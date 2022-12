Via Posalunga, via libera al rientro della maggior parte dei cittadini, ma le tapparelle dovranno rimanere chiuse

«A seguito dei sopralluoghi dei tecnici della protezione Civile del Comune, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, sono stati disposti, con effetto immediato, i primi rientri negli immobili interessati dalla frana di via Posalunga nel quartiere di Borgoratti». Lo annuncia l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino

Al civico 46 potranno rientrare tutti i residenti a eccezione degli inquilini agli interni 1-2 e 6 ancora soggetti a sgombero e chiusura con divieto di accesso. Inoltre, resta in vigore l’obbligo di tenere tapparelle chiuse h24 e il divieto di accesso ai balconi e terrazzi per gli interni 5-9-10-13-14. Per il civico 46A scala A, è confermato lo sgombero agli interni 5 e 8. Per il box del civico 68gR: è confermata la chiusura con divieto di accesso ai box da R1 a R8 e divieto di accesso alle aree esterne afferenti al box all’interno P8. Confermate le chiusure dei locali commerciali del civico 68iR e dei locali del civico 68hR.

Mi piace: Mi piace Caricamento...