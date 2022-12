L’appello dell’assessore Ferro: «Evitate i botti, la salute degli animali va messa davanti al mero divertimento di pochi istanti»

Fuochi d’artificio e petardi stanno già scoppiando da giorni nei quartieri cittadini, ma il clou sarà, come sempre, alla mezzanotte del 31 dicembre. L’assessore regionale alla Tutela degli animali di affezione chiede di evitare di accenderli per evitare una sofferenza a cani e gatti. A soffrirne, a volte fino a morire della paura, sono anche uccelli e altri animali selvatici

«Come ho fatto nel 2021, anche in occasione di questo Capodanno rivolgo il mio pensiero agli animali domestici e invito la cittadinanza a evitare i botti». Questa la raccomandazione dell’assessore alla Tutela degli animali d’affezione Simona Ferro in vista della notte di San Silvestro.

«Il forte rumore dei petardi provoca stati di paura e angoscia nei nostri amici a quattro zampe alcune volte addirittura fatali per la loro vita – prosegue l’assessore. – Credo sia possibile festeggiare con altro, godendosi una cena in compagnia, il classico countdown o un bel concerto come quello organizzato anche da Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova dopo due anni di stop forzato a causa del covid-19. La salute degli animali che ci stanno attorno va messa davanti al mero divertimento di pochi istanti».

