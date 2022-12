Non solo cinghiali in mezzo alla strada. Ieri mucche sulla carreggiata in via Rubens

Ieri sera segnalati ungulati in via 5 Maggio: ormai una presenza che non stupisce, in tutta la città, centro compreso. Ma a metà pomeriggio la polizia locale ha avuto a che fare con un “ostacolo stradale” davvero inconsueto nella nostra città. Gli agenti sono stati impegnati anche in due interventi, uno per maltrattamento di animali e uno per disturbo della quiete per l’abbaiare di un cane

La pattuglia del 7º distretto (Unità territoriale Ponente) della Polizia locale si è trovata ieri pomeriggio a fronteggiare un inusuale intralcio alla viabilità. Alle 15:40, infatti, in via Rubens, all’altezza del civico 2 di via Vesima, sono state segnalate due 2 mucche sulla carreggiata. Hanno, quindi, dovuto impedire che venissero travolte e che, trovandosele davanti all’improvviso e investendole con auto o motoveicoli, qualcuno si facesse male.

La Polizia locale ha dovuto fare fronte nella giornata di ieri a due segnalazioni riguardanti gli animali. La prima, alle 14:00, per un cane lasciato in giardino, sotto la pioggia, in salita Superiore Noce, l’altra, in via Capri, per un cane che abbaiava continuamente, probabilmente perché chiuso da solo in casa. La Pl sta accertando la proprietà dell’animale.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...