“Morandi 11.36” il libro fotografico che ricorda la tragedia finanzia l’hospice della Gigi Ghirotti

Quello che è successo quel 14 agosto visto attraverso l’occhio dei soccorritori e quello degli sfollati. Il libro fotografico promosso dall’Associazione Quelli del Ponte Morandi e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco è stato realizzato con il contributo di Coop Liguria

Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto all’Hospice di Genova Bolzaneto della fondazione Gigi Ghirotti, guidata dal professor Franco Henriquet.

il libro fotografico “Morandi 11.36” che racconta per immagini il crollo e la ricostruzione del ponte Morandi. Realizzato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Genova e dall’associazione “Quelli del Ponte Morandi”, per ricordare e ringraziare tutti coloro che hanno messo a disposizione la loro professionalità per portare soccorso a chi ne aveva bisogno.

Gli autori del libro sono Antonio De Marco, Ennio Guerci, Antonio De Venuto e Franco Ravera.

Gli interessati possono comunicare con Giuseppe Rodinò, vice presidente dell’associazione “Quelli del Ponte Morandi” (cellulare 3317402424) per ricevere istruzioni sull’acquisto e la ricezione del libro.

