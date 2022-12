Casa vuota nel giorno di Natale, i ladri entrano e portano via 10mila euro

I “soliti ignoti” sono entrati da una finestra che sono riusciti ad aprire. La casa è stata messa a soqquadro. Dall’armadio è stata portata via l’ingente somma

Era uscita per il pranzo di Natale fuori casa e in sua assenza i ladri sono entrati forzando la finestra e hanno portato via 10mila euro che erano custoditi in un armadio. È successo il 25 dicembre a una donna che risiede a Rivarolo. Quando il fratello è tornato a casa ha visto una delle finestre della casa della donna che risultava spalancata ed è entrato per capire cosa fosse successo. Ha trovato la casa a soqquadro e non ha potuto fare altro che chiamare il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato ma dei ladri, ovviamente, non c’era più alcuna traccia.

In copertina: foto d’archivio

