Meteo Arpal, cielo molto nuvoloso o coperto. Ci avviamo verso una lunga fase piovosa, Natale compreso

Previsione per venerdì 23 dicembre 2022

Sulla nostra regione di mantiene prevalenza di cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse. Locali e temporanee schiarite, più probabili sull’estremo Ponente.

Temperature: quasi stazionarie, minime in locale diminuzione. A Genova tra 12 e 15 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: in prevalenza meridionali deboli, rinforzi fino a moderati

Mare: fino a molto mosso per onda di libeccio

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

Previsione per sabato 24 dicembre 2022

Mattina in prevalenza grigia con possibili deboli piogge sparse. Qualche schiarita in più dal pomeriggio, pur permanendo addensamenti consistenti sul centro della regione.

Temperature: pressoché stazionarie o in aumento, in calo dalla notte

Umidità: su valori alti

Venti: deboli in circolazione ciclonica e rotazione settentrionali in serata

Mare: molto mosso per onda di libeccio, in calo in serata

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

