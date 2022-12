Accoltellamento in via Reta, un ragazzo si costituisce: «Sono stato io»

Le coltellate, al termine di un diverbio, erano volate a Bolzaneto nella serata di mercoledì. Vittima salva per miracolo

La vittima, colpita con diversi colpi di arma da taglio e trasportata al Villa Scassi in condizioni molto gravi, è stata operata. Si tratta di un trentenne. Solo per pura fortuna la lama non gli ha compromesso definitivamente organi vitali e dopo l’intervento è stata sciolta la prognosi, comunque severa.

Il giovane che si è presentato ai Carabinieri, titolari dell’indagine, ha dichiarato di essere lui il colpevole. Per ora nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti, che però potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Pare che dietro alla discussione, che si è poi trasformata in violenza, possano esserci questione legate allo smercio di stupefacenti. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Sampierdarena e quelli della sezione investigativa del comando provinciale stanno cercando di fare luce sull’intera vicenda.

In copertina: foto d’archivio

