Pedone investito in via Barchetta: è grave. Auto capotta contro distributore a Dinegro

L’investimento è avvenuto alle 19:10 di ieri sera. La persona soccorsa è grave ed è stata trasportata in codice rosso al San Martino dall’ambulanza inviata dal 118

Sul posto la polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Porto Intervento della Polizia locale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Stanotte, intorno alle 2:30, in piazza Dinegro, a San Teodoro, il cappottamento di un’auto che è finita contro un distributore di carburante. Per fortuna il guidatore ha riportato solo ferite lievi. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per accertamenti. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

In copertina: foto d’archivio

