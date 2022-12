Meteo Arpal: giornata di piogge diffuse e persistenti che potranno assumere carattere di rovescio

Previsione per mercoledì 21 dicembre 2022

Il transito di un sistema frontale determina una giornata perturbata con piogge diffuse e persistenti di intensità moderata e cumulate localmente elevate su Centro-Levante. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio

Temperature: minime in lieve aumento. A Genova tra 10 e 14 gradi.

Umidità: su valori prossimi alla saturazione

Venti: moderati da Sud-Est Levante (raffiche 40-50 km/h), da Nord-Ovest a Ponente

Mare: mosso per onda da Sud/Sud-Ovest

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti, cumulate significative.

Previsione per giovedì 22 dicembre 2022

Precipitazioni in generale esaurimento nella notte. Nuvolosità in parziale e temporaneo diradamento, ampie aperture nelle ore centrali soprattutto a Ponente. Nuovo aumento della copertura nuvolosa in serata

Temperature: massime in aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli settentrionali al mattino in successiva rotazione dai quad meridionali

Mare: mosso per onda da Sud-Ovest in temporaneo calo a poco mosso su Centro

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

