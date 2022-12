A due giorni dallo sversamento di olio sull’asfalto, parte la scarificazione di corso Carbonara, ancora chiuso

A perdere il materiale oleoso era stato un camion di Amiu che aveva subito un guasto e ha lasciato la scia su tutta la strada, rendendola pericolosa. Da lunedì pomeriggio la via è chiusa al transito

Le altre operazioni di bonifica non sono bastate. Per qualche ora, ieri, la strada è stata aperta solo ai veicoli a 4 ruote, escludendo motocicli e ciclomotori, ma le operazioni poste in atto non sono state sufficienti a risolvere il problema. Quando i solventi non bastano, bisogna per forza scarificare l’asfalto e riasfaltare.

Dal momento della perdita sono presenti pattuglie della Polizia locale per dirottare gli altri mezzi.

Variazioni di percorso per le linee Amt 39 e 40. Le corse verso la Stazione Brignole percorrono a scendere corso Ugo Bassi, salita della Provvidenza, Principe, via Gramsci, via delle Fontane e piazza della Nunziata anziché corso Dogali, via Brignole De Ferrari, Nunziata.

Stamattina, alle 8:30 sono iniziate le operazioni di scarificazione dell’asfalto, partendo da Piazza Villa. Permane la chiusura al transito di tutte le categorie di veicoli fino al completamento di tutte le operazioni.

