Ubriaco, si stende in mezzo alla strada in piazza Struppa e finisce in manette

È successo durante i controlli del fine settimana messi in atto dai Carabinieri. Altri due arresti e tre denunce

I Carabinieri hanno arrestato per resistenza e oltraggio e pubblico ufficiale, un 45 enne con precedenti di polizia, poiché rinvenuto disteso sul manto stradale in piazza Struppa, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ingiuriava e opponeva resistenza al controllo identificativo.

Un altro arresto è stato effettuato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20 enne, irregolare e con precedenti di polizia, veniva sorpreso appartato in via di Prè, mentre in cambio di denaro, cedeva cocaina crack ad un marocchino. Perquisito è stato trovato in possesso di 100 euro di vario taglio presumibile provento dell’illecita attività. Arrestato anche un 35 enne, gravato da precedenti di polizia, a seguito di ordine di carcerazione, emesso dall’A.G. locale, poiché condannato a scontare una pena detentiva di oltre due anni di reclusione per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti.





Sono state anche denunciate in stato di libertà 3 persone: per furto in esercizio commerciale, un 30 enne che si era appropriato illecitamente di alcuni prodotti alimentari; per ricettazione un 60 enne, gravato da precedenti di polizia, trovato

alla guida di un veicolo risultato provento di furto; per evasione un 35 enne che, sottoposto alla misura alternativa degli arresti domiciliari per i reati di ricettazione e maltrattamento contro familiari, si era allontanato dalla sua abitazione.

