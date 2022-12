A7, casello di Bolzaneto chiuso per incidente. A Nervi Tir in contromano in Aurelia

L’incidente è sulla rampa in direzione Genova, ma code si verificano anche nella direzione opposta. Code per traffico intenso in A10

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova uscita di Bolzaneto chiusa in direzione Genova, quindi provenendo da Milano, per ripristino incidente. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest. Coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Quindi tutti i mezzi anche pesanti diretti a Bolzaneto percorreranno le strade urbane. Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

In direzione Milano: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso.

In A10 coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

Sulle strade urbane, a Nervi, questa mattina, un Tir contromano ha bloccato completamente la circolazione. I carabinieri hanno fatto uscire le auto da Capolungo. Coda sul tutto il tratto dell’Aurelia.

