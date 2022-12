Camion a fuoco nell’uscita del casello di Bolzaneto. Danneggiato il manto stradale. L’intervento dei Vvf – FOTO

A questo è dovuta la chiusura della rampa che questa mattina sta causando problemi alla viabilità

La scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in forze sulla A7, in direzione sud, sullo svincolo di Bolzaneto per l’incendio di un autoarticolato trasportante prodotti ortofrutticoli. A prendere fuoco, in modo piuttosto violento, la cabina, che ha successivamente coinvolto anche il rimorchio danneggiando il materiale trasportato. L’autista si è messo in salvo. A causa dello sversamento di gasolio anche il manto stradale ha subito danni.

