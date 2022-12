Lo spot di Genova e della Liguria in onda da ieri sulle reti Mediaset in previsione della festa di Capodanno

È partita ieri sera, in onda sulle reti Mediaset e con un importante lancio sui canali social, la campagna di promozione della Liguria per il periodo natalizio

“Come racconta lo spot – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti- ci troviamo a vivere una Liguria magica, illuminata come non mai per questo periodo natalizio. Una promozione del territorio che arriva anche attraverso spot nazionali e che stanno portando il comparto del turismo a registrare numeri record”.

Lo spot, realizzato da Claudio Cabona con la regia di Yuri Dellacasa, è andato in onda anche alle 20.25 dopo il Tg5 e alle 20.45 su Rete4, in vista del Capodanno che la stessa Mediaset organizzerà in piazza a Genova.

