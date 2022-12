Incidente con 4 feriti nella rampa di uscita dal casello di Genova Est della A12, code in autostrada e rallentamenti sulla viabilità ordinaria

L’incidente (un frontale tra due auto) è avvenuto nella galleria Campursone dove stanno intervenendo i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Rallentamenti in entrata e in uscita. La Polizia locale sta intervenendo sulla viabilità urbana per le conseguenze dell’incidente sulla rampa.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze inviate dal 118: Cv San Gottardo, Cv Burlando, Nv San Fruttuoso e Croce Bianca Genovese sezione di Carignano che hanno portato i feriti, tutti in codice giallo, ai pronto soccorso del Galliera e del San Martino.

