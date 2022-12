Escursionista infortunato sul Monte Rama, recuperato dall’Elisoccorso e trasportato al San Martino

Il personale sanitario del 118 a bordo dell’elicottero dei Vigili del fuoco si è calato sul sentiero dove l’uomo si è infortunato, lo ha trattato con analgesici e lo ha recuperato col verricello

Soccorso su un sentieri del Monte Rama, verso Bric Camulà, nel comune di Cogoleto, l’escursionista trentaquattrenne sarebbe stato non trasportabile con altri mezzi. Il 118 ha attivato anche il Soccorso Alpino, ma l’intervento dell’elicottero Drago è stato fondamentale. È stato possibile per i sanitari raggiungerlo, trattarlo perché si riducesse il dolore e issarlo a bordo dell’elisoccorso che lo ha portato in codice giallo, di media gravità al San Martino.

