Maltempo, allagata la zona tra la strada Guido Rossa, la rotatoria di San Giovanni D’Acri, via Tea Benedetti e i varchi portuali

Problemi anche in via Perlasca con rallentamenti all’altezza del ponte Romero per un’anomalia dell’impianto di allarme del sottovia che resta con luce rossa fissa. L’impianto non è riparabile nell’immediatezza. In caso di forti piogge la Polizia locale dovrà presidiare il luogo e inibirlo al traffico se si verificheranno allagamenti

Nel pomeriggio, nella rotatoria di San Giovanni D’Acri e sulle rampe discendenti dalla strada Guido Rossa si sono verificati rallentamenti per l’accumulo di autoarticolati diretti ai varchi portuali. Sul posto è arrivata la Polizia locale per tentare di agevolare lo scorrimento del traffico.

Tra la rotatoria di via San Giovanni D’Acri e la strada verso la rotatoria Tenco, in zona Campi/via Tea Benedetti gli allagamenti causati dalla pioggia hanno spinto a consentire il transito solo ai veicoli commerciali e diretti ai varchi portuali mentre il traffico privato diretto alla zona di Campi è stato indirizzato su via Perlasca in attesa del delle acque deflusso. Sul posto è intervenuto un autospurgo di Amt.

Mi piace: Mi piace Caricamento...