Incidente nella notte sulla rampa del casello di Genova Est, motociclista finisce al San Martino

È successo poco dopo le 3:00 in direzione del casello. È intervenuta la Polizia Stradale per rilevare il sinistro e la Polizia locale per le deviazioni del traffico in accesso all’autostrada A12

Sulle prime il ferito sembrava molto grave, tanto che il 118 ha assegnato il codice rosso in partenza per l’auto medica Golf3 e per l’ambulanza NV Moresco. Per fortuna, una volta constatate le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno assegnato il codice giallo, di media gravità e hanno trasportato il centauro al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Secondo le prime notizie, l’uomo è caduto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

