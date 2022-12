Occupy Nervi: «A Natale, invece dell’abete, allori e corbezzoli. Dopo saranno piantati sul Monte Moro da A Thousand Trees Project»

«Nella tradizione ligure prima che arrivasse l’ormai classico abete, si addobbavano alloro, corbezzolo e ginepro. Le prime due possono essere ripiantumate»

A lanciare la proposta sui social, per il secondo anno consecutivo, è l’associazione “Occupy Nervi” che ha coinvolto il gruppo di A Thousand Trees Project, che da anni lavora per rimboschire Monte Moro.

«Ogni anno vengono prodotti e tagliati circa 50-60 milioni di alberi di Natale in Europa e 33-36 milioni negli Stati Uniti – spiegano a Occupy Nervi- . Anche se di solito si tratta di abeti coltivati ​​appositamente per l’occasione, c’è sicuramente un impatto impressionante sull’ambiente». Così le due associazioni lanciano un progetto comune, in collaborazione con tre vivai genovesi e i genovesi che vorranno aderire.

Ecco i tre vivai

Vivaio Savarese, Corso Europa 1899

Vivaio Peirano, Via Somalia 14

Robiglio Giovanni, Viale Modugno 31

«Nella tradizione ligure prima che arrivasse l’ormai classico abete, si addobbavano alloro, corbezzolo e ginepro – spiegano a Occupy Nervi -. Le prime due in particolare possono essere ripiantumate dopo le feste sul monte Moro. Come sempre la nostra funzione è solo di portare a conoscenza dell’opportunità e non guadagniamo un euro sull’operazione. Chi ci guadagnerebbe sarebbe tuttavia il nostro monte, che ospiterebbe alla fine delle feste il vostro alberello».

«Come fare? Nei vivai troverete sia l’alloro sia i corbezzoli a prezzo calmierato – spiegano al gruppo -. Basterà riportare la pianta nei vivai in cui si è acquistata. A fine feste e noi li andremo a ripiantare sul Moro. Per facilitare il tutto, se lascerete i vostri contatti. organizzeremo un servizio di raccolta porta a porta per coloro i quali abbiano problemi a riportare l’arbusto alla fine delle festività. Grazie mille in anticipo a chi deciderà per un albero sostenibile e per ridare un pò di verde al nostro monte!».

Mi piace: Mi piace Caricamento...