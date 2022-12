All’alt imposto dalla pattuglia, tenta di investire un carabiniere con la sua auto. Arrestato

Nei guai un venticinquenne. La sua auto è stata investita dai militari dell’Arma ed è stata raggiunta e fermata poco dopo

Durante un posto di controllo in via Albareto, i carabinieri hanno imposto l’alt a un’auto. Il guidatore, invece di fermarsi, ha tentato di investire un carabiniere, dandosi poi alla fuga.

Inseguito, veniva bloccato poco dopo. Il venticinquenne è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

