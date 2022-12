Via del Campo e via Prè in festa insieme: arte, cultura, intrattenimento, giochi, mercatini di prodotti tipici, artigianato e tante sorprese

Sabato 10 dicembre, dalle 10 alle 18, associazioni via del Campo e Caruggi e La Coscienza di Zena con la collaborazione di Coldiretti, istituto Marsano, Serre di San Nicola, Cinema Gioiello, guide turistiche, artigiani, musicisti, Filarmonica di Cornigliano, Circolo Vega, il Melograno, Associazione Semiforesti, Sea e tante realtà del territorio. Una festa vera, con tante iniziative anche per i più piccoli, che nasce dai cittadini impegnati per la valorizzazione di questo prezioso territorio, cuore della città

La manifestazione del 10 dicembre – Green Christmas party – patrocinata dal Comune di Genova e dal Municipio centro-est, avrà luogo in via del Campo e a Prè, e si ispirerà al verde inteso come sostenibilità e al Natale imminente. È organizzata dalle due associazioni La coscienza di Zena e Via del Campo e caruggi, per la prima volta insieme per rispondere unitamente alla voglia di cambiamento sorta dal territorio, che dimostreranno quel giorno quanto quel fine possa farsi concreto con una miriade di attività che si svolgeranno nelle strade, grazie all’appassionata partecipazione di residenti e commercianti. «Saremo in tanti infatti a dar vita al nuovo corso e ci aspettiamo che, come tale, sia recepito da coloro che vorranno venire. La strada è l’unica certezza diceva l’amico Faber: questo il messaggio a cui ci affidiamo per darne la prova» dicono alle due associazioni.

Ricchissimo il calendario. Eccolo

VIA DEL CAMPO • La Coldiretti, L’istituto Marsano e le Serre di San Nicola con le loro esposizioni e i loro prodotti daranno un tocco green alla storica via del Campo dalle ore 10

PIAZZA SANTA FEDE • in linea diretta con via del Campo, ospiterà il mercatino dell’artigianato. Raffaella, Lorena, Sergio, Cristina e Brunella vi stupiranno con le loro creazioni. Dalla magia della pittura allo splendore della ceramica, dal fascino del legno alla lucentezza dei gioielli, senza dimenticare la seduzione delle creme.

Albero di Natale con decorazione e addobbi a cura del Comitato per Prè dalle ore 10• PIAZZA DEL CAMPO • L’associazione via del Campo e Caruggi, per il secondo anno consecutivo, porterà il profumo del Natale con il suo mercatino in piazza del Campo dalle ore 10

LA CHIESA DI SAN SISTO • Sarà eccezionalmente aperta dalle 10 alle 17 e ospiterà vari musicisti che suoneranno nella sua suggestiva atmosfera• GENOVA IN MOSTRA • Claudia Bergamaschi dalle ore 11 guiderà i visitatori alla scoperta della SALA REGIA all’interno della chiesa di San Sisto di Prè. Solo su prenotazione. Per prenotazioni scrivere a visitasalaregia@sestieredipre.org

PER I PIÙ PICCOLI • Il Centro Storico Ragazzi, la Staffetta, il Circolo Vega e Il Melograno organizzano varie attività di gioco libero dalle 10 alle 12.30 in piazza delle Marinelle e dalle ore 14 attività di gioco organizzato con letture di libri sul tema della sostenibilità/green • ore 16 merenda per tutti e partecipazione all’addobbo dell’albero di Natale in piazza Sant’Elena• SWING NEI CARUGGI • Non hai mai ballato swing? dalle 14 alle 16 segui Your Swing nel loro percorso itinerante, la loro energia è contagiosa!• VIA DEL CAMPO • Viadelcampo29rosso si unirà alla festa con una sorpresa e vi racconterà il Natale visto dai cantautori• TOMBOLATA PER TUTTI • ore 14.30 alla Staffetta in via delle Marinelle. In palio tanti premi, ovviamente green!• STORYTELLING • ore 14.30 in piazza Santa Fede La storiella in piazza: aneddotica su Prè con Paola Pettinotti

LA BANDA! • ore 15 dalla Commenda la Filarmonica di Cornigliano suonerà percorrendo via Prè fino ad arrivare a piazza del Campo.

LIBRÌDO CAFFÈ IN PIAZZA TRUOGOLI • ore 17.00 con Riccardo Albericci impareremo ad ascoltare le piante come nel suo libro: La parola alle piante

LA MERENDA! • ore 16 in piazza Sant’Elena, insieme alla merenda offerta dalla Trattoria dell’Acciughetta e da Carlo di Salumi&Formaggi, sarà possibile partecipare alla decorazione dell’albero di Natale• PESCA IL TUO NUMERO! • ore 16 in piazza Sant’Elena estrazione a premi con in palio i doni offerti dai promotori della manifestazione.

Per partecipare ai premi, dall’1 al 10 dicembre, vi aspettiamo alla Pescheria Pizzasegale per pescare il vostro numero vincente!• LE ASSOCIAZIONI SEMIFORESTI e SEA • Ivana Callegari e Alessandra Salata intratterranno con “le letture intorno all’albero” dalle ore 15 in via Prè 137 rosso

LO STUDIO FOTOGRAFICO VISUAL GARDEN • dalle 17 alle 18 passeggiata guidata con la fotografa Ilaria Paderi per imparare a cogliere, anche con un semplice smartphone, le bellezze nascoste dei caruggi illuminate dalle luci di Natale. Su prenotazione. Per info chiamare il 3479024701 • NUOVO CINEMA GIOIELLO • dalle 18 alle 19.30 proietterà ai Truogoli di santa Brigida il docufilm UNLEARNING Storie di famiglie che cambiano il mondo. Interverrà il regista Lucio Basadonne

