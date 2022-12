Meteo Arpal: nubi medioalte, schiarite nel pomeriggio, possibili rovesci in serata a levante

Previsione per martedì 6 dicembre 2022

Al mattino cielo molto nuvoloso per il transito di nubi medio-alte in presenza di irregolari addensamenti nei bassi strati sul Centro-Levante; ampie schiarite dal pomeriggio sul Centro-Ponente; in serata possibili deboli rovesci a Levante

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. A Genova tra 8 e 17 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: da deboli a moderati settentrionali sul Centro-Ponente, variabili altrove

Mare: in calo da mosso nella notte a poco mosso già dal mattino

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna.

[Sotto: le previsioni per domani e la tendenza per i giorni successivi]

Previsione per mercoledì 7 dicembre 2022

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature tra il pomeriggio e la sera; qualche addensamento nei bassi strati sui versanti padani fino al primo mattino e nuovamente in serata

Temperature: in lieve calo

Umidità: su valori medio-alti

Venti: in prevalenza settentrionali tra deboli e moderati, locali brezze a Levante

Mare: poco mosso, localmente mosso in serata sul Centro-Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

