La denuncia di Salis: «Tassista genovese rifiuta il pagamento col bancomat». A Genova sarà obbligatorio accettarlo anche se il governo eleverà la spesa minima

“Genova #taxi verso l’aeroporto: vedo il #pos quindi chiedo di pagare con il bancomat 32 euro – si legge su una storia della pagina Instagram di Silvia Salis -. Mi dice che no, che ora lui non è più obbligato “che è finita la pacchia delle banche” che a lui servono contanti. Di fronte alle mie obiezioni ha iniziato a urlare con arroganza che ora, lui, può fare come vuole, ora lui può fare, finalmente, come vuole”.

No non può fare come vuole. Della revisione della spesa minima, per ora, si è solo parlato e tutti (commercianti, artigiani, professionisti) per ora sono tenuti ad accettare bancomat e carte di credito anche per importi limitatissimi, ben al di sotto della cifra chiesta dal tassista alla vice presidente Coni per andare all’aeroporto di Genova.

In realtà, i tassisti non potranno negare il pagamento attraverso il Pos anche per cifre minime anche se e quando il Governo imporrà una soglia minima, indipendentemente dalla cifra. Infatti il “Regolamento Taxi” del Comune di Genova, recentemente approvato il Consiglio Comunale nei mesi scorsi, prescrive l’obbligatorietà del Pos per i tassisti. Sarà questa regola a garantire agli utenti di pagare con Bancomat o Carta di credito, a Genova, per qualsiasi cifra.