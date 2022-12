Auto investe novantenne in via Contubernio D’Albertis. L’anziana è grave

È successo a San Fruttuoso verso le 17:45. La donna ha riportato una importante ferita alla testa

Sul posto i soccorsi inviati dal 118: auto medica Golf3 e ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato l’anziana al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della zona oltre agli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

In copertina: foto d’archivio

