Meteo Arpal: si avvicina una perturbazione. Sabato e domenica di maltempo con neve oltre i 400 metri

Previsione per venerdì 2 dicembre 2022

In prevalenza soleggiato sui litorali, addensamenti più consistenti sulle zone interne. Dal pomeriggio nubi più diffuse interesseranno tutta la regione per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica

Temperature: stazionari i valori minimi, in calo quelli massimi. A Genova tra 6 e 13 gradi

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: settentrionali, fino a forti al mattino e la sera

Mare: mosso a ponente, poco mosso altrove

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per sabato 3 dicembre 2022

Dalle prime ore del mattino condizioni di instabilità con precipitazioni inizialmente deboli in intensificazione durante la giornata. Zero termico in calo sulle zone interne del Ponente e del Centro con possibili fenomeni nevosi oltre i 400-600m.

Temperature: in generale diminuzione

Umidità: su valori medio-alti

Venti: tra forti e moderati, meridionali a Levante, settentrionali altrove

Mare: mare mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – vento, neve

Tendenza

