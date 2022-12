A Masone un grande presepe illuminato come quello di Manarola grazie all’associazione “Noi per Voi”

Inaugurazione l’8 dicembre alle 17:30. Il presepe è in corso di realizzazione sulla collina di Bertè: 80 figure di legno a grandezza naturale su un’area di 1500 mq verranno illuminate per l’occasione. Per l’inaugurazione cioccolata calda, frittelle, patatine fritte

Non poteva mancare poi Babbo Natale, che sarà presente per ricevere le letterine dei più piccoli!. Il pomeriggio sarà inoltre animato da “Quant’è bella la chiesa” – concerto di Radio Fra le Note con don Roberto Fiscer.

Una curiosità: il presidente dell’associazione Noi per Voi, Gianni Andreoli, porta lo stesso cognome di Mario, che ideò il presepe delle Cinque Terre e che ha compiuto 94 anni il 6 febbraio scorso.

Foto di Pasquale Pastorino.

