Martedì 6 dicembre rubinetti a secco nella zona di corso Sardegna per lavori alle tubature

Ecco quali sono le strade interessate e in che orari potrà mancare l’acqua

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di rinnovamento della rete idrica, il giorno martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 14:00 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

Via Monticelli

Via della Zebra dal civ. 1 al civ. 2

Via dei Giardini dal civ. 1 al civ. 4a



Nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.



In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

