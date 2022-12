Sciopero generale Cub, Orsa, Usb e Cobas e Si Cobas. Corteo in atto e chiusure delle strade in centro

Presidio davanti alla Prefettura. Stamattina chiuso Corso Perrone. I lavoratori scioperano «a contrasto dell’attuale situazione in cui i lavoratori non sono tutelati»

Problemi (ma non blocco, visto che a scioperare sono solo gli autonomi) nei settori dei trasporti, della scuola, sella sanità e della logistica

Amt Genova comunica che i lavoratori di autobus e metropolitana del servizio urbano che aderiscono allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, tranne che per le fasce di garanzia: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:30. Servizio garantito per le persone portatrici di handicap. Il resto del personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno. Per quanto riguarda il servizio provinciale, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, tranne che nelle fasce di garanzia 6:00- 9:00 e 17:00- 20-00. Servizio garantito per portatori di handicap e anziani. Biglietterie aperte tutto il giorno, tranne che dalle 9:00 alle 16:30.

