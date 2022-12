I volontari Amici di Villa Imperiale: «Finalmente la villa (quasi) pulita»

La spedizione di pulizia di domenica scorsa nel parco di San Fruttuoso: «Dopo quasi due anni di spedizioni, per la prima volta durante la spedizione di pulizia di abbiamo trovato la villa in condizioni “decenti”»

«Certo noi siamo abituati ad un certo livello di “schifo” – spiegano i volontari -. Bottiglie di vetro, cartoni di vino ed i soliti sacchetti di deiezioni canine abbandonati qua e la non ci fanno più impressione – dicono i volontari -. Ma trovare finalmente le aree giochi quasi pulite, invece che con i soliti rifiuti sparsi, ci è sembrato quasi un bel regalo di natale anticipato! Vogliamo essere positivi e non pensare sia colpa del freddo e della pioggia che in questa stagione inibiscono di frequente le visite alla villa. Comunque era molto più pulita, cestini vuoti, resti di feste bimbi ripuliti. Onestamente, fosse sempre stata così, non avremmo ragione di esistere come volontari».

Mi piace: Mi piace Caricamento...