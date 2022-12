Autostrade, code fino a 5 chilometri in A26 per incidente

Le code si registrano in entrambi i sensi di marcia. La situazione più difficile è in direzione di Voltri

Mattinata difficile in A26 a causa di un incidente stradale in direzione di Voltri. La coda, lunga 5 chilometri e piena di mezzi pesanti diretti al porto di Genova, comincia al km 27. Coda (di 3 km) anche dal km 40, sempre in direzione di Voltri, tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada, in questo caso per lavori.

Si registrano code anche in direzione opposta, dal km 14 verso Gravellona Toce, tra Masone e Ovada, sempre per l’incidente.

