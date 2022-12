Al Carlo Felice concerto solidale del Coro Monte Cauriol a sostegno dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

Appuntamento a Genova con il tradizionale concerto natalizio del coro: il canto di montagna e popolare dello storico gruppo diretto da Massimo Corso sarà al Teatro Carlo Felice sabato 10 dicembre dalle ore 20:30

Da diversi anni il coro presieduto da Giovanni Cassola dedica il concerto di Natale a una finalità benefica. Per il 2022, la scelta è quella di sostenere l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma: il valore dei biglietti per assistere al concerto servirà per intero ad aiutare la ricerca scientifica per la cura del neuroblastoma, terzo tumore per frequenza tra quelli pediatrici e prima causa di morte per malattia in età prescolare.

Il Coro Monte Cauriol – sito web www.corocauriol.it – è attivo dal 1950: da oltre settant’anni, prima per la direzione di Armando Corso, poi di suo figlio Massimo, promuove la ricerca e la divulgazione del tradizionale canto di montagna per voci maschili derivato dalle espressioni musicali diffuse nelle regioni alpine. Nel 1960 il coro genovese avvia la sua produzione discografica per la RCA. Il suo repertorio, inoltre, è incluso nella raccolta “Il Canzoniere”. Al suo attivo oltre 1.200 concerti in Italia e all’estero. Centrale la sua attività di ricerca per la riscoperta di brani inediti.

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma – sito web www.neuroblastoma.org – nasce invece il 23 luglio del 1993 con sede legale all’Istituto “Gaslini” di Genova. Le sue origini si legano alla volontà di medici e di genitori che hanno vissuto l’esperienza di malattia dei propri figli. L’associazione è oggi radicata su scala nazionale e promuove iniziative a sostegno della ricerca per la cura del Neuroblastoma e di altri tumori pediatrici. Dal 1996, è presieduta da Sara Costa, socia fondatrice e mamma di Luca, non sopravvissuto alla malattia.

Come avere i biglietti

È possibile ottenere i biglietti in prevendita al botteghino del Teatro Carlo Felice dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 e ogni sabato dalle 10,00 alle 19,30.

Sabato 10 dicembre, giorno del concerto, il botteghino sarà aperto dalle 10,00 alle 20,45.

Questi i prezzi: 20 euro per la platea primo settore; 18 euro per la platea secondo settore; 15 euro per platea terzo settore, galleria e balconata.

Per le persone con disabilità e per le persone sotto i trent’anni il prezzo del biglietto è pari a 10 euro.

È inoltre possibile acquistare i biglietti online su vivaticket.com.

Per ulteriori informazioni sono attivi i numeri di telefono 010-5381433; 010-5381399; 010-5381305 e si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica biglietteria@carlofelice.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...