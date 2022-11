Aggredisce il portiere di un albergo e i carabinieri intervenuti, arrestato nella notte

È successo in via Balbi. L’uomo era palesemente ubriaco

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine degli accertamenti di rito, ha tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un trentenne gravato da precedenti di polizia.

In nottata, il soggetto, in stato di manifesta ubriachezza, mentre si trovava all’interno di una struttura ricettiva situata in via Balbi, dopo aver aggredito il portiere, ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti. L’uomo sarà processato con rito direttissimo.

