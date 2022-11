Pusher e ubriachi, arresti e denunce dei Carabinieri in centro storico

Tra vico del Serriglio e Sottoripa, dove i militari dell’Arma hanno aumentato i controlli

Nella giornata di ieri, durante un servizio teso a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, i carabinieri della Compagnia Centro hanno arrestato un ventenne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero, irregolare e già gravato da precedenti di polizia, è stato notato in vico del Serriglio mentre si appartava con un cinquantenne italiano, al quale ha ceduto dosi di cocaina crack in cambio di alcune banconote da dieci euro.

La perquisizione del giovane ha permesso di recuperare ulteriori 4 grammi della stessa sostanza, oltre a 20 grammi di hashish e la somma di 150 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati. L’arrestato sarà processato con rito direttissimo.

Durante lo stesso servizio è stato sanzionato per ubriachezza un trentenne, anch’egli irregolare e con precedenti di polizia, sorpreso in via di Sottoripa mentre era manifestamente ubriaco.

