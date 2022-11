Dà in escandescenze e rompe il finestrino di un auto, identificato e denunciato

È successo a ottobre in corso Europa. L’uomo, un trentacinquenne, è stato identificato dai Carabinieri attraverso le immagini delle telecamere di zona

I carabinieri della Stazione Quarto, in seguito ad indagini, hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento un trentacinquenne.

I militari, anche mediante l’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, hanno accertato che l’uomo, lo scorso mese di ottobre, mentre era in stato di alterazione psicofisica, aveva infranto con un pugno il finestrino di un’autovettura di proprietà di un genovese parcheggiata in corso Europa.

