Drammatico incidente nella notte in via Cinque Maggio, tre ragazzi in codice rosso. Uno versa in gravissime condizioni

È successo stanotte poco dopo l’una quando una motocicletta ha investito un pedone. La strada è rimasta chiusa per quasi due ore per i soccorsi, per i rilievi dell’incidente e per la bonifica della sede stradale

Sul posto, il 118 ha inviati tre ambulanze oltre all’automedica Golf 1, quelle della Croce verde di Quinto e due della Croce Gialla. Tutti e tre i feriti (pedone, guidatore della moto e passeggero) sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il più grave è il guidatore del veicolo a due ruote che è stato intubato prima del trasporto in ospedale.

Per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente, in via Cinque Maggio è arrivata la Polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento della Polizia locale.

